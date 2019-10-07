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وثّقها المصوّر "العطوي" في عامين ولخصها بدقيقتين وخصَّ بها "سبق"

شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي"

رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "سبق"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم.

وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما.

وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "سبق"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة.