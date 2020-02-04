"التعاون الإسلامي": مناقشة القرارات تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية القادم في النيجر

كلمة "العثيمين" تؤكد إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، أعمال اجتماع الدورة "43" للجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ستستمر خلال الفترة 4-6 فبراير 2020.

ويأتي هذا الحدث في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة "47" لمجلس وزراء الخارجية في المنظمة، والمقرر انعقادها في نيامي بجمهورية النيجر خلال الفترة 3-4 إبريل 2020.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، جاءت كلمة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق علي بخيت، لتؤكد أهمية هذه الدورة التي تستعرض مختلف القرارات المقدمة إلى المؤتمر الوزاري القادم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه منذ انعقاد الدورة "46" لمجلس وزراء الخارجية في أبوظبي، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه اللجنة، ولاسيما من حيث صلتها بالقضايا التي تؤثر على التعاون في قطاعات مثل الشؤون الاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية وشؤون الأسرة.