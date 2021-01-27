إذا كنت تعاني ضغط الدم.. 6 أطعمة عليك تجنبها فوراً

تسبّب مشكلات خطيرة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية

يسبّب ارتفاع ضغط الدم عدداً من المشكلات الصحية الخطيرة بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية، وللنظام الغذائي دورٌ مهمٌ فيما يتعلق بضغط الدم، حيث يمكن لعددٍ من الأطعمة أن يرفعه، بينما تساعد أغذية أخرى على خفضه.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإنه للحدّ من التداعيات السلبية لارتفاع ضغط الدم، ينصح خبراء في التغذية والطب بتجنب تناول عددٍ من الأطعمة، وفق القائمة التي نشرها موقع "هيلث لاين"؛ المتخصّص في الأخبار الطبية، بناءً على دراسات وبحوث علمية.

الملح

يعد الصوديوم المتوافر في الملح أحد مصادر ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتأثيره في توازن السوائل في الدم.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول ما لا يزيد على 2300 مللي غرام من الصوديوم؛ أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح يومياً كحد أقصى.

البيتزا المجمّدة الجاهزة

تحتوي البيتزا المجمّدة الجاهزة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبّعة والصوديوم.

وتشير تقديرات دراسات صحية، إلى أن شريحتين من الجبن المستخدم في تلك البيتزا تحتويان على ما لا يقل عن 512 مللي غراماً من الصوديوم.

المخللات

يتطلب تحضير المخللات، إضافة كميات كبيرة من الملح، وذلك لمنع التعفن وإبقائها صالحة للأكل أطول فترة ممكنة.

وكلما طالت مدة بقاء الخضراوات في التعليب والسوائل المالحة، زادت كمية الصوديوم التي نتناولها.

ووفق تقديرات خبراء في التغذية، فإن قطعة واحدة من مخلل الخيار تحتوي 447 مللي غراماً من الصوديوم، وهو ما يجعل هذا النوع من الأغذية خطيراً بالنسبة لمَن يعاني ارتفاع ضغط الدم.

الحساء المعلّب

ينصح أطباء من يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم الابتعاد عن الحساء المعلّب، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، فمثلاً تحتوي علبة حساء الطماطم الواحدة على 1110 مللي غرامات من الصوديوم.

ويمكن استبدال الحساء الجاهز بالبحث عن المنتجات ذات النسبة المنخفضة من الصوديوم، أو إعداده في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

السكر

يرفع السكر من ضغط الدم بعدة طرق، إذ أظهرت أبحاث أن هذه المادة، وخصوصا عندما تأتي في المشروبات الغازية تزيد الوزن، الذي يقود بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتوصلت إحدى الدراسات العلمية، إلى أن تخفيف كمية السكر التي يتم تناولها بمعدل 2.3 ملعقة صغيرة يومياً، يؤدي إلى انخفاض 8.2 مللي متر زئبقي في ضغط الدم الانقباضي، بينما تصل هذه النسبة إلى 3.7 مللي متر زئبقي بالنسبة لضغط الدم الانبساطي.

الأغذية المصنّعة

للحفاظ على صحة القلب، يجب تقليل الدهون المشبّعة وتجنب الدهون المتحوّلة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.

والدهون المتحوّلة دهون صناعية تزيد من مدة صلاحية الأطعمة المعبّأة وتماسكها.

وترفع الدهون المشبّعة من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها من المسبّبات الرئيسة لعددٍ من الأمراض القلبية والسكري والسكتة الدماغية.