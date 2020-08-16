"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

النتائج عبر "نور" والتظلم إلكترونيًا على حساب "المعلم"

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

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16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 10:48 PM

النتائج عبر "نور" والتظلم إلكترونيًا على حساب "المعلم"

"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

عبدالحكيم شار

الرياض

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

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