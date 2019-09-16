وزير الطاقة الأمريكي: سوق النفط سيتعافى رغم مساعي إيران الخبيثة

قال: هجوم مدبّر يستهدف سوق الطاقة العالمي وعلى إيران تحمُّل المسؤولية

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري؛ اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتَي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.

وقال بيري؛ في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رغم جهود إيران الخبيثة، إلا أننا واثقون -بشدة- بمتانة السوق وبأن استجابتها ستكون إيجابية".

ووفق "رويترز"، اتهم وزير الطاقة الأمريكي، إيران، بالضلوع في الهجوم، وقال "رغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون بقدرة السوق على التعافي، ولا شك أنه هجوم مدبّر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، وعلى إيران تحمُّل مسؤولية العمل، وهذا السلوك غير مقبول".