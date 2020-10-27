تبادل معلومات وخرائط حساسة.. اتفاقية أمريكية هندية لتطويق الصين

"بومبيو" حذر من التهديد المتزايد لبكين

وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقًا لتبادل بيانات الأقمار الصناعية والخرائط الحساسة، اليوم (الثلاثاء)، في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من التهديد المتزايد، الذي تشكله الصين.

وذكر "بومبيو"، الذي وصل إلى نيودلهي أمس برفقة وزير الدفاع مارك إسبر، بعد محادثات مع نظرائهما الهنود، أنه يتعين على البلدين العمل معًا لمواجهة التهديد الذي تشكله الصين على الأمن والحرية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين بعد المحادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينغ: "قادتنا ومواطنونا يرون بوضوح متزايد أن الحزب الشيوعي الصيني ليس صديقًا للديمقراطية وسيادة القانون والشفافية ولا لحرية الملاحة، وهي الأساس لحرية ومنفتحة ومزدهرة في منطقة المحيط الهادئ الهندية".

من ناحيته، بين "إسبر" في المؤتمر الصحفي، أن اتفاقية الدفاع الجديدة - اتفاقية التبادل والتعاون الأساسية بشأن التعاون الجغرافي المكاني - كانت علامة فارقة من شأنها أن تعزز التعاون بين جيشي البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم بيع المزيد من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة للهند، ستتيح الاتفاقية للهند الوصول إلى مجموعة من البيانات الطبوغرافية والبحرية والجوية التي تعتبر حيوية لاستهداف الصواريخ والطائرات المسلحة دون طيار.

من جانبه، أوضح مصدر دفاعي هندي أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة أيضًا بتقديم مساعدات ملاحية وإلكترونيات طيران متقدمة على الطائرات التي زودتها بها الولايات المتحدة للهند.

ويأتي الحوار الاستراتيجي السنوي بين الولايات المتحدة والهند في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، حيث تواجه القوات الهندية القوات الصينية على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.