"البلطان" أمام 120 ألف مستمع: مكاسب بيع إيجالو أهم من بقائه

دافع عن نفسه وأكد أنه لم يجامل أحدًا على حساب ناديه

دافع رئيس نادي الشباب عن أدائه في إدارة النادي، وقال إنه حريص على مصلحة ناديه في المقام الأول قبل مصلحة الأندية الأخرى، وأبدى استعداده التام لمواجهة جميع مَن ينتقدون أداءه من جماهير النادي الشبابي.. وقال في الوقت نفسه إنه لا يهتم بالمنتقدين له من خارج النادي، أيًّا كان انتماؤهم.

وأكد "البلطان" الذي حل ضيفًا الليلة على حساب النادي في "تويتر" في برنامج بعنوان "#مساحة_خالد_البلطان" أمام أكثر من 120 ألف مستمع أنه اتخذ القرارات الصائبة التي تصبُّ في صالح نادي الشباب، ومسيرته الرياضية، سواء في عمليات بيع اللاعبين، أو التعاقد مع آخرين.. مشيرًا إلى أنه استشار متخصصين في كل القرارات التي أقدم عليها، وأيدوه فيما ذهب إليه.

وقال "البلطان" في بداية اللقاء إنه يحب المواجهة، ويعتاد عليها؛ لإيضاح الكثير من الأمور. مبينًا حرصه على إرضاء جماهير الشباب فقط دون سواهم.

بيع إيجالو

وتطرق البلطان إلى بيع اللاعب النيجيري إيجالو إلى نادي الهلال، والانتقادات التي وُجهت له بشأن محاباته للهلال.. وقال: "أنا لا أحابي أحدًا على حساب نادي الشباب، ولا يهمني نادي الهلال أو النصر أو الاتحاد بقدر اهتمامي بمصلحة الشباب". وأكمل: "تلقيتُ عرضًا من نادي الهلال لشراء عقد اللاعب، ولم أتردد في قبوله لحل الأزمة المالية في النادي، والتخلص من الصداع الذي سببه اللاعب لإدارة النادي بسبب الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي لعدم تسلُّم رواتبه".

وأضاف: "تلقينا 3 خطابات من الاتحاد الدولي ذات علاقة برواتب اللاعب إيجالو؛ ومن هنا لم أتردد في الموافقة على بيع عقده، والتعاقد مع لاعب بديل، سيقدم المستوى نفسه".

وأكمل البلطان: "الهلال قدَّم عرضًا كبيرًا بقيمة 6 ملايين يورو، وهذه القيمة لم يقدمها نادٍ آخر، وأتحدى مَن يثبت أن ناديًا قدَّم مثل العرض الهلالي حتى أكون محابيًا له على حساب النصر".

وعاد البلطان مرة أخرى ليؤكد أن بيع اللاعب إيجالو كان ضرورة حتمية، لا بد منها.. وقال: "عمر اللاعب يقترب من 33 عامًا، وهو سبَّب لنا الكثير من المشكلات، بل خدعنا، عندما أعلن لنا عند التعاقد معه أنه اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وبعدها طلب منا السفر مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، كما أنه فقد تركيزه في الملعب، ولم نعد نستفيد منه؛ لذا اتخذنا القرار ببيعه للهلال صاحب العرض الأكبر".

نواف العابد

وعاد البلطان ليؤكد أنه يتعامل بود مع من يتعامل معه بود، مقدمًا مصلحة الشباب في أي تعامل.. وقال: "علاقتنا مع الهلال طيبة، وبيننا تعاون كبير وقديم في عملية انتقال اللاعبين، وظهر ذلك في انتقال اللاعبين هتان وأحمد شراحيلي ونواف العابد إلى الشباب، بخلاف الأندية الأخرى التي تتعمد وضع العراقيل في عمليات انتقال اللاعبين، مثل نادي النصر؛ إذ إن الانتقالات بيننا متوقفة خلال فترة.. وأؤكد لمسؤولي هذا النادي وجماهيره أننا لا نلتفت إلى انتقاداتكم أو ملاحظاتكم، وما يهمنا في المقام الأول هو جماهير نادي الشباب ومصلحته".

وليد الفراج

وأجاب البلطان عن سؤال تناول تحامُل الإعلامي وليد الفراج على نادي الشباب، وقال: "الفراج صديق عزيز، وهو إعلامي له وجهة نظره التي أحترمها. هذه النظرة ترى أنه يجب أن تُجامَل الأندية صاحبة الجماهيرية على حساب الشباب. وإن كنتُ أختلف معه في هذا التوجُّه إلا أنه إعلامي له رأيه وسياسته في إدارة عمله".

وانتقل البلطان إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وقال: "هو شريك معنا في كل القرارات التي أقدمنا عليها، واستشرته في بيع عقد إيجالو، وفي التعاقد من اللاعبين الأجانب، وقد أيَّدنا في تلك القرارات. ونحن راضون عن أداء المدرب؛ ونرى أن استمراره معنا فيه مصلحة للفريق في تعزيز الانسجام.

أزمات مالية

وكشف البلطان عن سياسة إدارته في التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وقال: "بعد كل الذي حصل من إيجالو من أحداث وأزمات مالية قررنا في النادي التعاقد مع اللاعبين الأقل تكلفة، والأكثر عطاء، والبحث عنهم، واستثمار رغبتهم في إثبات الذات في أرض الملعب. وهؤلاء موجودون بكثرة".

واستبعد البلطان تعاقد النادي مع اللاعبين الآسيويين، وقال: "مستوى اللاعب السعودي يفوق مستوى اللاعب الآسيوي؛ لذا التعاقد مع اللاعب السعودي أفضل من اللاعب الآسيوي".

اللاعبون الأجانب

وتحدث البلطان عن تجديد عقود اللاعبين، وقال: "ربما الحديث عن هذا الجانب سابق لأوانه، خاصة أن عقد بنيجا بقي عليه عام ونصف العام، لكنني توصلت معه إلى اتفاق على تجديد العقد، وسنعلن ذلك خلال أسبوع. وشمل الاتفاق أيضًا الاستفادة من اللاعب بضمه للجهاز الفني للفريق بعد اعتزاله، وربما سيصبح مدربًا للفريق مستقبلاً، خاصة أنه يجيد قراءة الملعب، ولديه فكر تدريبي متطور".

وتوقَّع البلطان تعديل الأوضاع المالية في النادي خلال العام المقبل، وقال: "لدينا استثمارات خاصة بالنادي، منها استئجار ملاعب الشباب لتعزيز الدخل، كما لدينا أرض استثمارية على مساحة 43 ألف متر مربع، ونسعى إلى الانتهاء من ملعب النادي خلال 6 أشهر من الآن. ومثل هذا التحرك سيعمل على تعزيز ميزانية النادي بدءًا من العام المقبل".

رئاسة الشباب

وفي سؤال عن الاستمرار في رئاسة النادي قال البلطان: "هذا الكلام سابق لأوانه؛ فما زال أمامي أكثر من عام في منصبي، وأنا أرفض أن أُسلِّم النادي للمجهول". مضيفًا: "مستعد للتنازل عن النادي لأي شخص قادر على قيادة دفته، وإسعاد الجماهير، بل مستعد أن أرشحه في الانتخابات، وأُسلِّمه مفاتيح النادي، وأدعمه".