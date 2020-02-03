"البيئة" تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

دعتهم لسرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال "15" يوماً

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3/5/1441هـ .



ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.