أمير الشرقية يقلّد "الشمري" رتبة رائد

قلّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد قائد حراسات إمارة المنطقة الشرقية سلطان جريد الشمري، رتبته الجديدة (رائد).

‎فيما رفع الرائد الشمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.

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12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:21 PM

أمير الشرقية يقلّد "الشمري" رتبة رائد

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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قلّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد قائد حراسات إمارة المنطقة الشرقية سلطان جريد الشمري، رتبته الجديدة (رائد).

‎فيما رفع الرائد الشمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.

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