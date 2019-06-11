"السجون" تتفاعل وتعيد فروقات مبالغ سُددت عن طريق الخطأ في مبادرة "فُرجت"

تفاعلت المديرية العامة للسجون مع بعض أهل الخير الذين شاركوا في مبادرة فُرجت، وبسبب الخطأ قاموا بسداد مبالغ أكثر من التي ينوون سدادها.

وقالت المديرية: "‏تفاعلاً مع بعض المستخدمين لفُرجت ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم المديرية العامة للسجون تسلم أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ".

وكان عدد من أهل الخير قد نشروا حالاتهم خلال الأيام الماضية مشيرين إلى أنهم كانوا ينوون سداد جزء من مديونيات بعض السجناء، وبسبب الخطأ قاموا بسداد كامل المديونيات؛ فتفاعلت بعد ذلك المديرية العامة للسجون، وبدأت في إعادة فروقات المبالغ.