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نشر مقاطع عدة لعمليات عسكرية استهدفت عددًا من معسكرات الميليشيا

"التحالف" يشنُّ غارات مكثفة ضد الحوثيين.. والانفجارات تهز صنعاء

هزَّت قبل قليل انفجارات عنيفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وتفصيلاً، بيّنت وسائل إعلام يمنية أن الغارات نفّذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية خلال الساعات الماضية مستهدفة عددًا من المعسكرات الحوثية.

ونشر التحالف اليوم الأحد مقاطع مصورة عدة لعمليات عسكرية في عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون.