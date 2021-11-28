تمديد تكليف "العريفي" مديرًا عامًا لصحة الشرقية

أصدر وزير الصحة، المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الشرقية.

وثمّن الدكتور "العريفي" الثقة الكريمة من وزير الصحة، مؤكدًا للجميع بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينه ووطنه من خلال عمله بصحة المنطقة الشرقية.

ويُعد الدكتور "العريفي" من الكفاءات القيادية والكوادر الطبية المميزة.