





5

بعد زيارته للاعبي المنتخب تحت 20 عامًا قبل لقاء البحرين بكأس العرب

صحيفة "سنغالية": تصرف "غوميز" مع ناشئي السنغال "مجاملة رقيقة"

امتدحت صحيفة "teledakar" السنغالية، تصرف محترف الهلال بافيتمبي غوميز تجاه لاعبي المنتخب السنغالي تحت 20 عامًا، المشارك في كأس العرب تحت 20 عامًا.



وقام اللاعب الفرنسي المحترف في صفوف الهلال بزيارة لاعبي المنتخب السنغالي، قبل مباراتهم التي أقيمت أمام المنتخب البحريني في الدور ربع النهائي من المسابقة.



وقالت الصحيفة: إن زيارة اللاعب كانت مجاملة رقيقة منه للاعبي المنتخب السنغالي؛ حيث طالبهم بمزيد من الجهد، ممتدحًا الصورة الراقية التي تركها اللاعبون في الملعب وخارجه.



وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نظيره البحريني بخماسية نظيفة مكّنت الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة مع منتخبات المغرب وتونس ومصر، في البطولة التي تحتضنها الرياض.