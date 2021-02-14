مصادر إغاثية: مؤتمر دولي جديد لمانحي اليمن

يتوقع عقده في مارس المقبل

نقلت "رويترز" عن مصادر إغاثية، اليوم (الأحد)، أن مؤتمراً دولياً جديداً لمانحي اليمن من المتوقع أن يعقد في مارس المقبل.

وذكرت المصادر أن المؤتمر سيعقد افتراضيًّا برئاسة السويد وسويسرا.

وأضافت أن الموعد المقترح للاجتماع هو مطلع مارس، لكن الحجم المستهدف من التبرعات والمخططات المتعلقة بالمؤتمر لم تستكمل بعد.

ويأتي ذلك بعد أن استطاع مؤتمر المانحين الأخير لليمن، الذي عقد في يونيو بدعم من الأمم المتحدة، جمع 1.3 مليار دولار فقط من الحجم المستهدف بواقع 2.4 مليار.



