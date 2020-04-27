انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل
شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.