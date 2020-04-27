انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %

استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.