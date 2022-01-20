روبوتات توجيهية ولوحات إلكترونية.. خدمات ذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام

توفرها رئاسة الحرمين الشريفين ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"

تعتني المملكة العربية السعودية بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفر سُبل الراحة لهم. وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي ظل التطور التكنولوجي، واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة التي وُفِّرت بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفَّرت الرئاسة في الجانب التوجيهي والإرشادي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، بلغات عالمية عدة؛ لإرشاد وتوجيه زوار وقاصدي البيت العتيق نحو المواقع المراد التوجه لها، وكونترات إلكترونية متوافر بها أجهزة لوحية تفاعلية، تحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية، منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين). كما يوجد حول الكونترات بنرات مصممة بخاصية الترميز الإلكتروني لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكتروني (QR) ؛ وذلك لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواكبة التحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

الروبوت التوجيهي

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة.. وكل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية والهوسا. كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة، تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة؛ إذ تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، ومايكروفون بجودة التقاط عالية، تسمح بنقل واضح للصوت. ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي)، بسرعة ٥ جيجا هرتز، تُمكِّن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.