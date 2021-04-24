"الأرصاد":سحب رعدية وأمطار على أضم الطائف والعرضيات وميسان

"المدني" يدعو الجميع للحذر والابتعاد عن مجاري السيول

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 11 مساءً .

وقد دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.