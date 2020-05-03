سودة عسير.. على غير عادتها بدت خالية إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك بسبب "كورونا"

تلفها خيوط الضباب وتغسلها حبات المطر في مناظر آسرة رصدتها "سبق"

على غير عادتها في مثل هذا الوقت بدت سودة عسير ظهر أمس خالية من كل شيء إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك تلفهما خيوط الضباب وتغسلهما حبات المطر..

مناظر آسرة رصدتها "سبق" في ظل خلو المكان من المارة والسياح والباعة والمتنزهين الذين كانوا يرتادون المكان في مثل هذا الوقت من كل عام لقضاء شهر الصيام في تلك الأجواء العليلة الباردة الماطرة في الوقت الذي تشهد فيه أغلب مدن المملكة ودول الخليج ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ما يدفع بسكانها للنزوح لسودة عسير الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة والتي غيب حضورها كغيرها عن الساحة فيروس كورونا المستجد الذي أوقف كل شيء.

وتجثم "السودة" فوق أعلى قمة في المملكة وعلى ارتفاع يقدر بأكثر من 3000 متر عن سطح البحر حباها الله جمالاً أخاذًا وأجواء ساحرة وطبيعة خلابة يزيد من روعتها وجمالها غابات أشجار العرعر التي كانت تحتضن وتظل كل قادم للمكان.

في هذه الأيام لا تستطيع السير ظهرًا دون أن تضيء أنوار مركبتك وتعمل إشاراتها التحذيرية بسبب الضباب الكثيف الذي يعيق الحركة المرورية ويشلها أحيانًا.

الكل يتحين الفرصة وكله أمل في أن تزول الجائحة ويذهب البلاء لتعود الحياة كما كانت في كل مكان من أرجاء هذا الوطن بل في كل شبر من أنحاء العالم وبينها سودة عسير التي كانت الوجهة الرئيسة ليس للسعودية فقط بل لعدد من دول العالم في مثل هذه الأيام.