تغريدة تعيد الذاكرة 62 عامًا حول اختفاء وباء الجدري من المملكة بعد استخدام اللقاح

دعوة للتذكير بأهمية اللقاح أملاً بإعلان انتهاء كورونا في السعودية

قبل 62 عامًا، وبالتحديد في شهر جمادى الأولى من عام 1381 هـ، أعلنت وزارة الصحة السعودية اختفاء وخلو السعودية من وباء الجدري؛ وذلك بعد أن عمَّ التلقيح كل مكان في السعودية، على الرغم من الاشتباه في حالة واحدة، ولكن تم إرسال فريق صحي لها، وتم التأكد من أنها لا تعدو أن تكون جديري الماء.



تغريدة نقلها اللواء سالم المطرفي عبر حسابه في تويتر، وكأنها تقول "ما أشبه الليلة بالبارحة" ونحن مع جائحة كورونا وانتشار هذا الوباء على أمل أن تعلن "الصحة" خلال الأشهر القادمة اختفاء فيروس كورونا من السعودية، بعد أن يشمل اللقاح جميع المواطنين والمقيمين؛ لتعود الحياة بشكل طبيعي إلى ما كانت عليه.