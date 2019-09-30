عقود التمويل العقاري .. الحل السريع لزيادة تملك المواطنين للمساكن

متخصصان يكشفان أنها بلغت خلال يوليو الماضي رقماً غير مسبوق

أبدى متخصصان تفاؤلهما لتنامي وتيرة القروض العقارية السكنية، التي توفرها وزارة الإسكان، بالشراكة مع البنوك المحلية وشركات التمويل، مؤكديْن أن ثمار هذه القروض، وإن كانت تصب في المقام الأول في مصلحة قطاع العقار، وزيادة تملك المواطنين للمساكن، إلا أنها تدعم بقية القطاعات الأخرى.

وشهد شهر يوليو الماضي، وصول عقود التمويل العقاري إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البنوك السعودية، وشركات التمويل، بتسجيلها 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بنسب زيادة 266% في عدد القروض و189% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: اهتمام وزارة الإسكان بالقروض العقارية السكنية، وبتنوع منتجاتها، بما يتناسب مع جميع المواطنين، على مختلف مستوياتهم، يشير إلى رغبة الوزارة وجديتها في حل مشكلة الإسكان في أوقات قياسية، بالتزامن مع تطبيق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف: وتيرة نمو القروض العقارية، ظهرت بشكل كبير وواضح، في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها مع بداية العام الجاري 2019"، وهذه الوتيرة استمرت في الارتفاع شهراً بعد آخر، حتى بلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي.

وأردف: لقد أصابتني الدهشة من قفزة القروض العقارية السكنية، خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهد أكبر رقم سجلته عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك السعودية، وشركات التمويل، بوصولها إلى 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، وبذلك ارتفعت بنسبة 266% في عدد القروض و189% في حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65% مقارنة بشهر يونيو الماضي في عدد القروض وحجمها.

وتابع "باعجاجة": تنوع المنتجات العقارية التي توفرها الوزارة، سيسهم في إيجاد حلول متعددة لمشكلة السكن قريباً جداً، وذلك بعد ان أدركت الوزارة أهمية منتج القروض العقارية السكنية دون سواها، لأنها توفر خيارات متعددة أمام المواطن في اختيار السكن المناسب له، سواء بشراء منزل أو وحدة سكنية جاهزة من القطاع الخاص أو منتجات الوزارة، أو غير ذلك.

واختتم بالقول: ثمار منتج القروض العقارية، لا يصب في مصلحة القطاع العقاري فقط، وإنما في مصلحة القطاعات الأخرى، ذات العلاقة بالقطاع، مثل قطاع المفروشات والأجهزة المعمرة ومستلزمات البيوت العصرية، التي بدأت تنتعش في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي خالد المبيض: وزارة الإسكان عزمت على حل مشكلة الإسكان بشتى الوسائل، ومن هنا رأيناها تجتهد في إيجاد تشريعات جديدة، تدفع القطاع العقاري إلى الأمام، وتسهل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على مساكن.

وأضاف: الشراكة الإستراتيجية لوزارة الإسكان، مع البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري، بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تنوع المنتجات التمويلية، وتفاوتها، حتى تتماشى مع جميع المواطنين بمختلف المستويات.

وأردف: وزارة الإسكان نجحت في توفير عدد هائل من المنتجات العقارية المتنوعة، متفاوتة في الأسعار والمساحات، كما استطاعت توفير وحدات عقارية بدءاً من 250 ألف ريال، وفي الوقت نفسه، اهتمت بالقروض العقارية لإيمانها بأن هذه القروض تبقى أبرز الحلول المساندة لتوفير المساكن وامتلاكها.

واختتم "المبيض"؛ قائلاً: أتوقع ارتفاع عدد القروض العقارية السكنية، فيما تبقى من شهور العام 2019، ولا أستبعد أن يشهد عام 2020 وتيرة أسرع في نمو القروض العقارية السكنية، التي سيكون لها أثر مباشر في حل مشكلة السكن.