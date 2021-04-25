أجواء الأحد.. رياح وسحب بتبوك وأتربة وأمطار بنجران

"الوطني للأرصاد" يوضح أن الحالتين تشملان مدناً عدة بالمنطقتين

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدر المركز، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، و تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.