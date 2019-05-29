السديس: الطفرة النوعية التي تشهدها المملكة هي ثمار خطط مدروسة بحكمة

أشاد بتحقيق السعودية المرتبةَ 26 بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير 2019IMD

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة (26) بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (2019IMD)، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي تضمن حصول المملكة على المرتبة (26) مُتقدّمةً بـ(13) مرتبة عن العام الماضي، كما تبوأت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين (G20) متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم.

وذكر معاليه أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة نوعية في الاقتصاد السعودي, وفق خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية, متسارعة الخطى نحو رؤيتها المباركة (2030), مؤكداً أن المملكة تفوقت على الكثير من الدول في المنطقة.

وأضاف السديس أنه وسط هذا التطور المهم، تحقق بلاد الحرمين مزيداً من الإنجازات على صعيد التحول الاقتصادي الذي يستهدف أساسا بناء اقتصاد جديد يتناسب مع مكانة ونفوذ ووزن بلادنا المباركة على الساحتين الإقليمية والعالمية , داعيا الله بالمزيد من العون والتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وأن يجعلها شامخة أبية إلى يوم الدين.