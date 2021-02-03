120 شابًّا وفتاة يختتمون برنامج "تطوير مهارات القيادات" ببطحاء قريش

استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة و300 ساعة تطوعية

اختتم نادي مكة توستماسترز التابع لوحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش، دورة تطوير مهارات القيادات الشابة، ضمن برنامج تمكين مهارات المتطوعين، والذي استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة، و120 متدربًا ومتدربة نفذوا ما يقارب 300 ساعة تطوعية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الخطابة والإلقاء وتطوير مهارات ارتجال الخطب، وتطوير مهارات قيادة الفريق وإدارة الوقت والاجتماعات وتطوير مهارات الحوار وإدارة حلقات النقاش؛ حيث شارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والمدربين في مجال تطوير الذات والإلقاء والخطاء؛ لضمان إيصال المعلومة للمشاركين وفق آلية محددة ومنظمة.

وشارك في برنامج تطوير المهارات، 120 طالبًا وطالبة من مختلف مدن المملكة (مكة وجدة والخرج وينبع)، وقدم البرنامج خلال الشهرين الماضيين ثمانية اجتماعات تعليمية متنوعة، تعرفوا من خلالها على عدد من المهارات التطويرية كالخطابة والإلقاء والقيادة واللغة الإنجليزية بالمنهج الأكاديمي المعتمد التوستماسترز العالمية، وتسلموا خلال الحفل شهاداتهم المعتمدة.