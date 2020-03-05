التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد ومضيفه الحزم

في افتتاح الجولة 21 من الدوري

فرط فريق الاتحاد بفوز كان بمتناول اليد حينما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الحزم بهدف لمثله وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الحزم بالرس لحساب الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثاني عشر وأيضاً رفع الحزم رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثالث عشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى كان الاتحاد الأفضل من خلال السيطرة على مجريات اللعب لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الضيافة الذين أغلقوا جميع المنافذ تجاه الشباك الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة.

كانت أول فرصة تهديفية من نصيب الاتحاد حينما توغل منصور الحربي من الرواق الأيسر ليمرر كرة داخل منطقة الجزاء إلى ليوناردو في الدقيقة 19 وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة لترتطم بالشباك الخارجية لمرمى مليك عسله.

رد الحزم لم يرتق لمصدر الخطر وجاء من تصويبة من مسافة بعيدة سددها فاقنر اليماو مرت بجوار القائم إلى خارج الشباك، في المقابل كانت محاولات الضيوف مزعجة لدفاعات الحزم أبرزها حينما تبادل الثلاثي فريد بوني وليوناردو ورومارينيو الكرة قبل أن تصل على مشارف منطقة الجزاء للأخير الذي سدد كرة قوية اعتلت قليلاً عن العارضة (39) بعدها أرسل لوناردو كرة مثالية على رأس حمدان الشمراني الذي ارتقى فوق الجميع ليصوبها برأسه ناحية المرمى لكن يقظة الحارس أنقذت الموقف (41).

بداية الشوط الثاني لم تكن مغايرة للأول فقد واصل الاتحاد سعيه نحو مرمى الحزم معتمداً على مهارات رومارينيو وليوناردو وسرعة العبود الذي تلقى كرة طولية من خالد السميري هيأها لنفسه وسددها مباشرة لتمر قريبة من القائم الأيمن لمرمى مليك عسلة (53).

جاء رد الحزم سريعاً فمن هجمة مرتدة وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء للمحترف المغربي إدريس فتوحي الذي كان في موقف جيد للتسجيل لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة قبل أن يسددها أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لتضيع أخطر فرص أصحاب الضيافة (56).

نجح الضيوف بتسجيل هدف التقدم حينما احتسب الحكم الأسكتلندي ركلة جزاء إثر عرقلة سعود عبدالحميد داخل منطقة جزاء الحزم أسند أمر تنفيذها إلى الإيفواري فريد بوني الذي ترجمها داخل الشباك مطلقة الأفراح على المدرجات (61).

جاءت أخطر الفرص الحزم في الدقيقة 66 عبر تسديدة نفذها إدريس فتوحي من ركلة حرة ثابتة ناحية المرمى أخطأ الحارس غروهي في التعامل معها لتسقط من يده على خط المرمى وهو ما دعا لاعبي أصحاب الدار للمطالبة بهدف لتجاوز الكرة خط المرمى حسب زعمهم.

في الدقائق الخمسة الأخيرة انتفض لاعبو الحزم وضغطوا على مرمى الاتحاد وكانوا قريبين من إدراك التعادل في مناسبتين عن طريق البديل كريم يودا الأولى من تصويبة جانبية تناوب الحارس والقائم لإنقاذها (85) والأخرى حينما سقطت أمامه كرة مرتدة من الدفاع ليسددها مباشرة كان لها غروهي بالمرصاد (87).

هذه المحاولات كانت فقط إشعاراً للضيوف بموعد اقتراب هدف التعادل والذي لم يتأخر سوى 3 دقائق عن طريق فاقنر اليماو الذي تابع عرضية إدريس فتوحي برأسه داخل الشباك بطريقة جميلة فاجأت الضيوف بهدف التعادل.

وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع إطلاق صافرة النهاية لاح الأمل للحزم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة إدريس فتوحي داخل المنطقة لكن الأخير سدد كرة ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة التقدم لأصحاب الضيافة وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (93).