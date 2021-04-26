"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن

تستهدف توزيع ربع مليون مظلة شمسية على المعتمرين والزوار بمكة المكرمة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، التي انطلقت الجمعة الماضية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتستهدف توزيع ربع مليون مظلة شمسية على المعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتشارك فرق من منسوبي الفرع بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتأتي المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر- وفقهم الله- التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك. كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، ولاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

من جهتهم، أشاد بعض ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية" مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها نظرًا لما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة في الفترة الحالية، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن، وتقديم كل ما من شأنه راحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن عشرات المبادرات التي تطلقها الوزارة بدعم ومتابعة من الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل أسباب السلامة لهم، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية التي تسهم في تأدية نسكهم بكل سهولة ويُسر.