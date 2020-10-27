حصيلة ثقيلة.. "كورونا" يباغت 21994 إيطاليًّا في يوم واحد

الفيروس أنهى حياة 221 مريضًا

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 21994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و221 وفاة في حصيلة ثقيلة لتفشي الوباء خلال يوم واحد.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة اليوم هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو، التي بلغت 200 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وفرض رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل أيام قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.