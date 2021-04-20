كيف تبلغ عن الأعراض الجانبية للقاحات "كورونا"؟

"الغذاء والدواء" تواصل تقديم الردود على الاستفسارات

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس "كورونا" من خلال

"المركز الوطني للتيقظ".

وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال موقعها على "تويتر" الرد على كافة الاستفسارات التي تردها والمتعلقة بالغذاء والدواء.

ودعت من لديه استفسار عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا؛ إلى الإبلاغ عن تلك الأعراض من خلال المركز الوطني للتيقظ عبر الرابط التالي:

https://ade.sfda.gov.sa/Covid/CovidRequest