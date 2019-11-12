"الربيعة" يقف على تدريب المحاكاة الطبية للتجمع الصحي الثاني بالرياض

ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية لعام 2019م

زار وزير الصحة الدكتور "توفيق الربيعة" اليوم الثلاثاء ركن التجمع الصحي الثاني، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019م المقام بفندق هيلتون الرياض تحت شعار "نتواصل لنتعاون".

وفي التفاصيل، رافق "الربيعة" في الزيارة الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور "فهد الغفيلي"، واطلع على جوانب التدريب والتعليم بطرق المحاكاة الطبية التي قال إنها ستسهم في تطوير مهارات وقدرات الكادر الصحي.

يُشار إلى أن "وزارة الصحة" قالت إن المؤتمر استعرض ٧٥ ورقة علمية، قدمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قِبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دوليًّا.

كما أقام ورش عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وقدم "المؤتمر" العديد من الفعاليات، كمسابقات "دوري المحاكاة، و"أكشنها يا فني المحاكاة"، و"الابتكار في علم تقنيات المحاكاة"، إضافة لاعتماده 48 ساعة تعليم طبي مستمر للممارسين الصحيين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.