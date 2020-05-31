وفاة والدة "الهليل" بالرياض

توفيت والدة عبد المجيد الهليل، أحد منسوبي كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

وصُلي على الفقيدةعقب صلاة العصر، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين، طريق الملك فهد الفرعي، بحي الياسمين بالرياض, والدفن والعزاء في مقبرة الشمال. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

وللتواصل مع عبد المجيد، الاتصال "0505190309".