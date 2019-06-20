انطلاق فعاليات صيف النماص للعام الحالي

‏ ‏يتضمن برامج ثقافية وفنية

انطلقت فعاليات صيف النماص، للعام الحالي، مساء الأربعاء، وتشرف عليه لأول مرة بلدية محافظة النماص، في كرنفال ثقافي وأدبي كبير.

وافتتح وكيل المحافظة المكلف، حسن فراج، وأمين منطقة عسير، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بعد صلاة المغرب، معرض "أنامل للإبداع والأسر المنتجة"، جوار حديقة الملك عبدالله، ويضم أكثر من 30 جناحًا، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، وقائد القطاع الصحي ممثلاً في مستشفى النماص، ومكتب السياحة الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، ومركز الخدمات البلدية. كما شارك عدد كبير من الأسر في عدد من الأنشطة.

ثم تجول الحضور في جناح الأسر المنتجة، قسم المنتجات ‏الغذائية، بعد ذلك استمع محافظ النماص المكلف، إلى شرح عن أهداف وبرامج معرض "أنامل" من المشرف العام على الفعاليات، عارف جمعان، ومشرفة معرض الأسر، هيفاء غرم.

ثم توجه الجميع لافتتاح مهرجان التسوق في مجمع الخدمات البلدية في خفي، ثم حضور الحفل الثقافي والشعبي بالمركز الحضاري، الذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم، فكلمة للأهالي ألقاها العميد المهندس عبدالله بن محمد البكري.

وشاهد الحضور الفيلم الوثائقي "حكاية مدينة"، وبعدها انطلق الأوبريت الوطني "هامة العز" من كلمات الشاعر علي آل جايز، وأداء مهدي الدهيسي، وعارف أبوصلاح، وأبو فارس، وعبدالرحمن هادي، ومجحود القبيسي، وظافر فهران، وبمشاركة فرق "السروات، والنماص، وفرسان رجال الحجر"، وإخراج عارف جمعان.