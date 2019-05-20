الرياض.. إنهاء معاناة سبعينية من تيبس بحركة الكتف نتيجة قطع الأوتار

كانت المريضة تعاني من آلام حادة نتيجة الاحتكاك الحاد وحالتها جيدة

تمكن فريق قسم جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من إجراء عملية استبدال مفصل عكسي لكتف مريضة.

وكانت المريضة التي تبلغ السبعين من العمر تعاني من آلام حادة وتيبس في حركة الكتف الأيمن نتيجة الاحتكاك الحاد الذي نتج بسبب وجود قطع في أوتار الكتف، وبفضل الله نجح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور أبوبكر الأحيمر من استبدال المفصل العكسي للكتف، والمريضة في حالة صحية ممتازة.

وتعد عملية استبدال مفصل عكسي من العمليات المتطورة والنادرة التي تتم في مراكز متخصصة قليلة في المملكة والشرق الأوسط.