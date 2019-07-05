أبو زنادة: أصدرنا 7 آلاف تأشيرة سياحية لموسم جدة في نسخته الأولى

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

كشف المشرف على فعاليات " موسم جدة " المهندس رائد أبو زنادة بأنه تم إصدار 7 آلاف تأشيرة سياحية لزوار موسم جدة في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة بحسب ما ذكره في تصريح لقناة العربية.

وكانت اللجنة المنظم لـ"موسم جدة" أعلنت عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تستهدف بشكلٍ خاص زوار موسم جدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لرفع زخم تدفق السياح والزوار إلى المدينة الساحلية والمساهمة في إنجاح موسم جدة في نسخته الأولى.

يذكر أن أبو زنادة أكد أن إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية يرتبط بشراء تذاكر لأي من الأحداث والفعاليات التي يحفل بها الموسم، حيث يضمن شراؤها الحصول على التأشيرة بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك.