"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، تسجيل 744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 554665 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541388 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8874 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 43 حالة.