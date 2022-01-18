مدير الخطوط السعودية يكرّم "العلومي" مدير تحرير "أهلاً وسهلاً"

كرّم مدير عام الخطوط السعودية، المهندس إبراهيم العمر، مساء أمس الاثنين، وليد بن صالح العلومي، الذي شغل منصب مدير تحرير مجلة "أهلا وسهلاً" لسنوات.

وتدرج "العلومي" في عدد من الوظائف التنفيذية في الخطوط آخرها مستشار الشؤون الإعلامية والإنتاج، ومستشار رئيس تسويق مجموعة الخطوط السعودية على هامش توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية ودارة الملك عبدالعزيز لرقمنة المجلة، بحضور الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

واحتفظ "العلومي" بنسخ كاملة لجميع الأعداد التي صدرت عن المجلة منذ أول عدد صدر في عام 1977م والتي تجاوزت ٥٠٠ عدد، ليكون مرجعاً في حفظ هذا التراث الإعلامي القيم للخطوط السعودية وللمملكة، حيث تحتوي صفحات مجلة "أهلاً وسهلاً" العديد من المواضيع الإعلامية التي تركز على مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتوضح بجلاء ما تقوم بها حكومة المملكة من جهود ضخمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إظهار السياحة ومناطق الآثار وجمال بلادنا المترامية الأطراف والثقافة والرياضة والأسرة وغيرها.

وثمن "العلومي" هذا التكريم معتبراً أنه سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.