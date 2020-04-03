القبض على شابَّيْن وحلاق بعد فيديو مخالفة الإجراءات الاحترازية بالطائف

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف قبضت على أشخاص؛ خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لأحد المنازل، وتوثيق ذلك، ونشره للتباهي بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات.

ووفقًا للمعلومات، تم القبض على الشابَّيْن اللذين ظهرا في المقطع، والعامل الآسيوي، وجرى إيقافهم، واستُكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.