"العلم "يزور المرضى المنومين بمستشفى الأفلاج ويتفقد سير العمل بشعبة المرور

طالب بزيادة الأطباء في بعض العيادات وسرعة إنجاز مشروع وحدة الكلى الجديد

قام محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم بعد ظهر اليوم بجولات ميدانية التقى خلالها بالمرضى المنومين بمستشفى الأفلاج العام واطلع على سير خدمة المراجعين بشعبة المرور.

وشملت الجولات الميدانية التي قام بها المحافظ زيارة ميدانية لمستشفى الأفلاج العام التقى خلالها بالمرضى المنومين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، كما استمع لشرح مفصل من قبل مدير المستشفى فالح الدوسري عن مرافق المستشفى وأقسامه وعياداته.

وأكد المحافظ على أهمية توفير المزيد من الأطباء في بعض العيادات التي تشهد زيادة في عدد المراجعين، وأشار إلى ضرورة التأكيد على سرعة إنجاز مشروع وحدة الكلى الجديد الذي لا يزال في طور الإنشاء، مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي يقوم بها منسوبو المستشفى لتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين.

ووقف "العلم " اليوم خلال جولاته المسائية على سير العمل في شعبة مرور الأفلاج واطلع على الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين.