زلزال قوي يضرب ولاية أزمير التركية

بقوة 6.6 على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر، ساحل تركيا على بحر إيجة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية، ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية أزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها: إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا؛ مما أدى إلى تضرر العديد من المباني.