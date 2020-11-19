جامعة حائل تحدد مواعيد وآليات اختبارات نهاية الفصل الأول

"البلوي": عقد "التحريرية" لطلبة السنة التحضيرية حضورياً

حددت جامعة حائل مواعيد وآليات الاختبارات النهائية لطلبتها للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ (2020-2021م).

وأوضحت الجامعة، في بيان لها نشره المتحدث الرسمي باسمها، سعود البلوي، أن الاختبارات ستجرى على مدى ثلاثة أسابيع، تسبقها اختبارات متطلبات الجامعة "المقررات العامة" التي تبدأ بتاريخ 21/04/1442هـ.

وأشار المتحدث إلى أن الاختبارات التحريرية لطلبة السنة التحضيرية ستعقد حضورياً يوم الأربعاء 1/05/1442هـ.

وحددت ثلاث فترات للاختبارات، حسب جداول الاختبارات، حيث يؤدي الطالب اختباراً واحداً في اليوم؛ ضماناً لتحقيق التباعد ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتضمنت الآلية مدة اختبارات نهاية الفصل للمقررات التخصصية "مقررات متطلبات: الكلية- البرنامج" التي ستجرى على مدى ثلاثة أسابيع كاملة.

وأشار "البلوي"، إلى أن الاختبارات ستعقد حضورياً في جميع المقررات في مراحل "الدبلوم المشارك، والبكالوريوس، والماجستير"، عدا مقررات متطلبات الجامعة "المقررات العامة" التي ستعقد "عن بُعد" من خلال نظام إدارة التعلّم "البلاك بورد".

وأضاف: في حال وجود تعارض في جداول الطلبة تتم معالجتها من قبل الكلية المعنية، وتعقد للمقررات المتعارضة اختبارات في الأسبوع ذاته لاختبارات متطلبات الجامعة (المقررات العامة)، أو الأسبوع الذي يسبقه, وتصدر جداول الاختبارات في المواعيد المحددة لها من قبل الكليات.