"حركية" تدشن الورشة المتنقلة الرابعة لصيانة الكراسي المتحركة بمحافظات الرياض

الانطلاقة من محافظة القويعية

دشن عبدالرحمن بن سعد الجبرين عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي، ورشة حركية المتنقلة الرابعة لتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي خصصت لخدمة المستفيدين في محافظات منطقة الرياض.

وتأتي الورشة بدعم من أوقاف "الشاكرين"، ضمن خطة لخدمة المستفيدين في كافة محافظات الرياض وفق جدول زمني.

وتمت مراسم التدشين في موقع مهرجان تمور القويعية2، بحضور مدير المهرجان عبدالرحمن الرويمي.

وشمل البرنامج جولة تعريفية في أرجاء المهرجان لعدد من مستفيدي حركية حديثي الإصابة الذين حضروا من الرياض في باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، وأشرف على تنقلاتهم وخدمتهم إدارة التطوع في جمعية حركية.

وبدأت انطلاقة الورشة بعمل صيانة شاملة لعدد 15 كرسياً متحركاً من كراسي المعاقين من أهل المحافظة.

وقدّم عبدالرحمن الجبرين شكره وتقديره للشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة أوقاف "الشاكرين" لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرته لخدمة ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم، من خلال رعاية المشروع بكافة محافظات الرياض، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.



كما قدّم الشكر لرجالات القويعية في المحافظة والبلدية والزراعة وعموم الأهالي على حسن الترتيب وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه بيّن محمد بن سعد الحمالي المدير العام للجمعية أن ذلك الإنجاز يأتي استكمالاً لخطة توسع "برنامج الورشة المتنقلة" أحد برامج حركية الرئيسة، التي تعمل على مدار أيام الأسبوع لتقديم كافة خدمات صيانة الكراسي، وقطع الغيار مجاناً لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف أن "حركية" تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير الوقت والجهد والمال في عملية الصيانة، ولرفع العناء والمشقة عن المستفيدين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم، حيث تعاقدت حركية مع أحدث المشــغلين لطلب خدمة الصيانة عبر تطبيقــات الأجهزة الذكية، ووفرت فنيين متخصصين في الصيانة. وتوجهت للتعاقد مع المراكز والمعاهد المتخصصة لتطوير العمل في هذا المشروع.

ولفت إلى أن إجمالي عدد عمليات الصيانة من هذا البرنامج منذ نشأته عام ١٤٣٥هـ بلغت 11.500 عملية صيانة علماً بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 200 ألف ريال شاملة قطع الغيار (بطاريات- رمانات- كفرات)، وقيمة السيارة، والمصاريف التشغيلية لمدة عام.

حضر حفل التدشين عبدالله الهويمل رئيس الغرفة التجارية بالقويعية، ومحمد الختلان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية.