‏436 مروحة رذاذ تغطي ساحات المسجد النبوي لتخفيف درجة الحرارة

الشبكة تخضع للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد مراوح الرذاذ التي تغطي ساحات المسجد لتخفيف درجة الحرارة، 436 مروحة.

وقالت الوكالة: إن شبكة الرذاذ المركزية تخضع للتعقيم المستمر؛ لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا، ويُعد النظام الأمثل لترطيب الهواء الخارجي.