السعودية تدين تفجير محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك

مصدر مسؤول يجدّد موقف المملكة الرافض لأشكال الإرهاب كافة

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.

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12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 12:59 PM

مصدر مسؤول يجدّد موقف المملكة الرافض لأشكال الإرهاب كافة

السعودية تدين تفجير محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.

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