السعودية تدين تفجير محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك

مصدر مسؤول يجدّد موقف المملكة الرافض لأشكال الإرهاب كافة

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.