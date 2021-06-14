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التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل

"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.



وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم