"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم

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14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 07:06 PM

التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل

"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

منصور الشلاقي

الرياض

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قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم

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