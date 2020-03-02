"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:42 AM

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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