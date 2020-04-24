في تنبيه متقدم.. "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. وتستمر حتى الـ7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة: (البدع، والوجه، وتيماء، وحقل، وضباء).

حالة الطقس الأرصاد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:30 PM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. وتستمر حتى الـ7 مساءً

في تنبيه متقدم.. "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة: (البدع، والوجه، وتيماء، وحقل، وضباء).

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