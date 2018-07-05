ضبع يهاجم النساء والأطفال في أبو عريش ..و 5 حالات بالمستشفى

تسبب برعب لأهالي "سلامة الطواشي".. وينتظرون تدخل الأمانة

هاجم ضبع عدداً من النساء والأطفال بإحدى قرى محافظة أبو عريش مما تسبب في إدخال الرعب وسط سكان القرية ، فيما تم نقل خمس حالات لمستشفى أبو عريش لتلقي العلاج جراء تعرضهم للهجوم من قبل الضبع بينهم نساء .

وينتظر سكان "سلامة الطواشي " بمحافظة أبو عريش ، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.

وأكدت صحة جازان في تصريح لـ"سبق" إستقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام تعرضت لهجوم من ضباع ضالة وتمت معالجتهم .