"صدارة" تكمل أعمال إنشاء مشروع خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين

إضافة إلى محطة التوزيع في مجمع بلاسكيم والتي ستقوم بإمداد المواد الأولية

أكملت شركة "صدارة" للكيميائيات اليوم الأعمال الإنشائية لمشروع خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين (EO) وأكسيد البروبيلين (PO) ومحطة التوزيع التي ستقوم بإمداد المواد الأولية من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين إلى المستثمرين في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية "بلاسكيم".



ويمتد خط أنابيب أكسيد الإيثيلين لحوالي 6.8 كيلومتر، فيما يمتد خط أنابيب أكسيد البروبيلين لحوالي 6.2 كيلومتر، وينتهيان في مرفق توزيع أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين في المجمع.



وتعد منتجات صدارة من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين عنصراً أساسياً في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين، وتطبيقات التغليف والطلاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير: نظام النقل عبر خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: المشروع يعد محفزاً ومشجعا للاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة، وعنصراً مهمًا في خطة التحول إلى المزيد من الصناعات التحويلية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في توفير فرص استثمارية وآلاف الوظائف الجديدة في الصناعات الكيميائية والقطاعات ذات الصلة.