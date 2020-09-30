غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية

تم اختياره أفضل لاعب أمام الأهلي

قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله.

وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0.

ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً).