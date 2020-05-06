1224 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 5 مدن سعودية

مكة والرياض وجدة والمدينة والطائف

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف" 1224 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1687 حالة.

وتوزعت الـ1224 حالة على: جدة 312، ومكة 308، والمدينة 292، والطائف 163، والرياض 149 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على مدن ومحافظة المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 31938 حالة، منها 24946 حالة نشطة، و137 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6783 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات وفاة.