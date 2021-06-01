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دعا الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على الاشتراطات

المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات.

ودعا المعهد الراغبين في التقديم، إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.