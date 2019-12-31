بعد أكثر من عامين.. صحف هندية تتناقل مشهد ناقة وصاحبها من السعودية

تحت شعار "نحن نحصد الحب الذي نزرعه"

"نحن نحصد ما نزرع"، وهذا ما حدث مع سعودي وناقته، كما ظهر في فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، بث موظف الغابات الهندي سوسانتا ناندا، منذ أيام، شريط فيديو على صفحته بموقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، تظهر فيه ناقة وهي تحتضن صاحبها، فتلف رقبتها حول رقبته ورأسه؛ بينما نسمع صوت شخص يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها ويعلق قائلًا "لا إله إلا الله".

ويعلق "ناندا" قائلًا: "نحن نحصد ما نزرع، غاب صاحب الناقة عنها عدة أيام، وعند عودته أمطرته الناقة بحبها".

وبحثت "سبق" عن الفيديو الذي تناقلته الصحف الهندية، فظهر أنه التُقط بالسعودية منذ أكثر من عامين، ونشر على صفحة "الباسل السويلمي" وفيه يروي صاحب المقطع قصته ويقول: "الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب"، ويضيف "السويلمي": الناقة (مريفة) تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله".

وكما حصد زراع الحب، حصد المقطع حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين، يقول المشاهد ساجيف بايلي معلقًا: "لم أكن مخطئًا حين حلمت بامتلاك مزرعة حيوانات، الحيوانات هي الحب"، ويقول المشاهد ديبتانجو: "الحيوانات تستحق الحب الذي نمنحه لها، إنها ترده حبًّا بحب، وبلا شروط".